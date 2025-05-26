«Трудное положение»: во Франции высказались о последствиях пошлин ЕС на удобрения из России

Введение пошлин на удобрения из России со стороны Евросоюза создаст проблемы для европейских фермеров и приведет к увеличению стоимости других видов удобрений. Об этом в беседе с РИА Новости заявил генеральный секретарь ведущего французского профсоюза аграриев FNSEA Эрве Лапи.

По словам Лапи, решение ЕС ввести пошлины на российские удобрения «поставит фермеров, в трудное положение, потому что часть удобрений приходит из России».

«Но теперь цены на те из них, которые не являются российскими, также вырастут. И это будет иметь негативный эффект для наших ферм», — указал Лапи.

Он сообщил, что доля удобрений из России на рынке составляет от 5% до 15%. В этой связи ситуация «отразится на всех остальных удобрениях», добавил генеральный секретарь.

В четверг Европейский парламент большинством голосов одобрил введение новых ограничений на импорт сельскохозяйственной продукции и удобрений из России и Белоруссии. Это решение вызвало обеспокоенность у европейских фермеров, которые опасаются резкого роста цен на товары, имеющие для них ключевое значение.

На прошлой неделе в северных департаментах Нор и Па-де-Кале фермеры перекрыли несколько дорог. Они требуют принять закон, который упростит бюрократические процедуры и сертификацию их деятельности, а также пересмотрит ограничения на использование пестицидов.