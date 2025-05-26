Силуанов назвал планируемый рост зарплат бюджетников

В 2025 году социальные обязательства федерального бюджета ← в первую очередь речь идет о зарплатах бюджетникам — проиндексируют на 7,6 процента, то есть прогнозный уровень инфляции. Об этом в ходе выступления в Госдуме рассказал министр финансов России Антон Силуанов, передает ТАСС.

Ранее Минэкономразвития ухудшило ожидания по инфляции на конец года с 4,5 процента до 7,6 процента. Это изменение и потребовало дополнительных бюджетных трат.

В том числе около 130 рублей пойдут на дополнительную индексацию зарплат бюджетникам, почти 280 миллиардов — на обязательства по льготной ипотеке, 50 миллиардов — на поддержку предпринимателей в рамках «Фабрики проектного финансирования», а еще 55 миллиардов рублей — на субсидирование процентных ставок для аграриев.

Общий объем расходов, по словам Силуанова, увеличится на 829,2 миллиарда рублей. План по дефициту бюджета повышен более чем в три раза, до 1,7 процента ВВП.

В ходе общения с депутатами министр предупредил, что инициативы повысить налоговую нагрузку на нефтяную отрасль для повышения доходов бюджета могут иметь негативные последствия. Компании и без того серьезно обложены налогами, и если сборы увеличить, то многие из них могут перейти в категорию убыточных.

Ранее опрос «инФОМ», проведенный по заказу Банка России, показал рост инфляционных ожиданий россиян второй месяц подряд — с 13,1 до 13,4 процентных пункта. Это, как отмечают эксперты, выглядит необычным на фоне сообщений Росстата о резком замедлении инфляции.