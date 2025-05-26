Владимир Путин отметил важность экономического суверенитета России

Без него никакой другой суверенитет страны невозможен, потому что на этом стоит всё — это фундамент, заявил президент на встрече с представителями деловых кругов.

«Не могу не отметить тот вклад, который внёс бизнес, в том числе молодое поколение предпринимателей, в развитие экономики России уже в XXI веке: возрождение сельского хозяйства, строительного комплекса, целых секторов индустрии и современных сервисов», — сказал глава государства.

Владимир Путин добавил, что в последние два года в сложных условиях экономика страны росла опережающими темпами.