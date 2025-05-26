Путин указал на проблему коррупции в сфере медоборудования

Проблема коррупции в сфере медицинского оборудования актуальна везде, в том числе и в России, а потому необходима системная и настойчивая работа по борьбе с известными коррупционными схемами. Такая работа в РФ уже ведется, и она будет продолжена, подчеркнул президент РФ Владимир Путин на встрече с представителями предпринимательских кругов.
Одна из участниц встречи, гендиректор компании "Нейрософт" Ирина Маламант, упомянула, что в июне состоится Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), на который прибудут многие международные делегации, и поинтересовалась у президента, возможно ли на встречах с этими делегациями поднять вопрос использования российских регистрационных удостоверений, выданных в Росздравнадзоре, для выхода на рынки дружественных стран.
"Это позволит таким компаниям - производителям медицинской техники, как наша, зарегистрировать свою продукцию и предлагать ее на внешних рынках, давая возможность системам здравоохранения дружественных стран получить российское медицинское оборудование", - подчеркнула Маламант.
В ответ Путин обратил внимание на то, что сделать это на ПМЭФ не сложно, однако этого недостаточно: должна быть "системная, настойчивая работа, связанная с преодолением известных коррупционных схем".
"Это, к сожалению, везде одно и то же. И у нас такое бывает. В чем дело: прикормлены компании, и они в свою очередь прикармливают тех, кто пользуется фармацевтической продукцией, медицинским оборудованием, предприятиями, выпускающими это оборудование", - объяснил президент.
"Регулирующие организации с ними работают десятилетиями и больше на рынок никого не пускают, - продолжил глава государства.
- Это напряженная работа, но, безусловно, если этим заниматься системно, можно [это] преодолевать. И надо этим, безусловно, заниматься. Мы, конечно, будем это делать".
Путин обратил на эту проблему и внимание присутствующих: "Я сейчас попрошу коллег, они здесь сидят, слышат. Обязательно это сделаем. Еще и по линии МИДа попрошу этим заняться активно, и по линии Министерства промышленности [и торговли РФ] через торгпредства".
"Надо настойчиво-настойчиво это делать: долбить, долбить, долбить, и мы, уверен, будем добиваться нужного нам результата, - убежден российский лидер. - Главное, чтобы соотношение цены и качества было соответствующим".