Путин указал на проблему коррупции в сфере медоборудования

Проблема коррупции в сфере медицинского оборудования актуальна везде, в том числе и в России, а потому необходима системная и настойчивая работа по борьбе с известными коррупционными схемами. Такая работа в РФ уже ведется, и она будет продолжена, подчеркнул президент РФ Владимир Путин на встрече с представителями предпринимательских кругов.

Одна из участниц встречи, гендиректор компании "Нейрософт" Ирина Маламант, упомянула, что в июне состоится Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), на который прибудут многие международные делегации, и поинтересовалась у президента, возможно ли на встречах с этими делегациями поднять вопрос использования российских регистрационных удостоверений, выданных в Росздравнадзоре, для выхода на рынки дружественных стран.

"Это позволит таким компаниям - производителям медицинской техники, как наша, зарегистрировать свою продукцию и предлагать ее на внешних рынках, давая возможность системам здравоохранения дружественных стран получить российское медицинское оборудование", - подчеркнула Маламант.

В ответ Путин обратил внимание на то, что сделать это на ПМЭФ не сложно, однако этого недостаточно: должна быть "системная, настойчивая работа, связанная с преодолением известных коррупционных схем".

"Это, к сожалению, везде одно и то же. И у нас такое бывает. В чем дело: прикормлены компании, и они в свою очередь прикармливают тех, кто пользуется фармацевтической продукцией, медицинским оборудованием, предприятиями, выпускающими это оборудование", - объяснил президент.

"Регулирующие организации с ними работают десятилетиями и больше на рынок никого не пускают, - продолжил глава государства.

- Это напряженная работа, но, безусловно, если этим заниматься системно, можно [это] преодолевать. И надо этим, безусловно, заниматься. Мы, конечно, будем это делать".

Путин обратил на эту проблему и внимание присутствующих: "Я сейчас попрошу коллег, они здесь сидят, слышат. Обязательно это сделаем. Еще и по линии МИДа попрошу этим заняться активно, и по линии Министерства промышленности [и торговли РФ] через торгпредства".