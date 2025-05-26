Президент России Владимир Путин назвал качество успешного предпринимателя. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Путина, наиболее успешными становятся те предприниматели, у которых есть «особый талант» — умение общаться с людьми. Об этом он рассказал на встрече с представителями деловых кругов России.

«Конечно, предпринимательская деятельность, все говорят о том, что это особая стезя, нужно быть человеком талантливым, нужно знать и право, и финансы, экономику в широком смысле этого слова, но, на мой взгляд, наиболее успешные предприниматели, это те, у которых есть особый талант — это умение общаться с людьми», — заявил он.

Помимо этого Путин добавил, что умение общаться с людьми является главной основной успеха для предпринимателей. Впрочем, президент также вспомнил и о других важных качествах.

«Ну, конечно, эта работа требует и специальных знаний, это, конечно. Вот, объединять усилия вокруг интересных идей — это самое главное. В том числе это касается, конечно, и тех направлений, и тех производств, тех услуг, которые создаются, что называется, с нуля. Вот толкнуть эту тачку всегда, наверное, самое трудное дело, если, конечно, нет особой поддержки со стороны. Вот это, на мой взгляд, самое тяжелое», — добавил он.

26 мая Путин провел в Москве встречу с представителями бизнеса.