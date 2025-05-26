Путин оценил рост российской экономики

Президент России Владимир Путин назвал рост экономики в 4,1% (2023 год) и 4,3% (2024 год) значимым достижением, подчеркнув его широкую отраслевую основу. Об этом сообщает РИА Новости.

Выступая на встрече с представителями деловых кругов, Путин уточнил, что позитивная динамика затронула ключевые секторы: промышленность, сельское хозяйство, цифровые технологии, сферу услуг и финансы. Он акцентировал, что такой результат стал возможен благодаря усилиям не только крупных компаний, но и малого и среднего бизнеса.

«Рост был сосредоточен не в отдельных отраслях, а охватывал самый широкий спектр направлений. Это результат работы всего бизнес-сообщества», — отметил президент.

Владимир Путин 26 мая встречается с представителями российских деловых кругов. Участие в мероприятии принимают руководители крупных предприятий и компаний, обеспечивающих технологический суверенитет и успешно замещающих покинувшие Россию бренды. Глава государства обсудит с бизнесом несколько вопросов. «Газета.Ru» ведет трансляцию встречи.