Путин: Россия «не будет стелить дорожку» ушедшим иностранным компаниям

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия «не будет стелить дорожку» ушедшим иностранным компания, если они решат вернуться. Об этом сообщает РИА Новости.

Такое заявление он сделал во время встречи с представителями российского бизнеса. По словам Путина, такие компании «смылись», поставив своих работников в сложное положение.

«Они поставили всех в трудное положение, смылись, так. А теперь если захотят вернуться, мы что им дорожку что ли должны постелить? Нет, конечно», — заявил он.

26 мая в Москве состоялась встреча Путина с представителями российского бизнеса.