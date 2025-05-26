Путин удивился дефициту картофеля в Беларуси

Президент России Владимир Путин удивился информации о дефиците картофеля в славящейся этим продуктом Беларуси. Его слова приводит ТАСС.

На встрече с представителями деловых кругов РФ Путин заявил о необходимости обеспечить стабильность работы отрасли выращивания картофеля, сахарной свеклы и еще некоторых овощей. Гендиректор и управляющий партнер ООО «Русид» Марк Гехт, комментируя это, сказал, что нишевые культуры импортозаместить невозможно, но технологические решения и специалисты найдены. Также он заверил, что задачи по выращиванию сахарной свеклы и картофеля будут решены к 2030 году.

«Конечно, можно и в Беларуси картофель закупать, они там большие специалисты по картошке. Но свою тоже неплохо иметь», — сказал на это Путин.

При этом замглавы администрации президента Максим Орешкин заявил, что картофель в Беларуси закончился.

«Как закончилась? Максим говорит, что картофель в Беларуси закончился. Что это такое?» — удивился президент РФ.

Напомним, что в начале мая глава Беларуси Александр Лукашенко заявил о непростой ситуации с картофелем в стране. При этом он заверил, что граждане государства без него не останутся.