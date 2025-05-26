Новак прокомментировал новости о снижении потолка цен на нефть РФ

Вице-премьер России Александр Новак, комментируя обсуждение Западом снижения потолка цен на нефть РФ, заявил, что Москва выступает против таких нерыночных мер и не приемлет их. Его слова приводит ТАСС.

Новак назвал данные меры «нерыночными и плохо влияющими на рынок».

«Сами такие обсуждения и идеи мы не приемлем в принципе. Мы всегда выступали против этих нерыночных историй, связанных с установлением потолка, запретами, сюда можно поставлять, а сюда нельзя», — сказал он журналистам в кулуарах Кавказского инвестиционного форума.

Говоря о том, как такое решение может повлиять на экспорт, Новак призвал посмотреть на статистику прошлого потолка цен, действующего до сих пор. По его словам, динамика никак не изменилась.

Ранее Reuters сообщало, что ЕС предложил снизить цены на поставляемую морем нефть РФ до 50 долларов за баррель. В настоящее время потолок цен находится на уровне 60 долларов за баррель.