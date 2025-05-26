В Европе выросли цены на газ

Биржевые цены на газ в Европе 26 мая выросли на 2% — до 437 долларов за тысячу кубометров. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на биржу ICE.

На открытии торгов в понедельник стоимость июньских фьючерсов по индексу TTF составила 435,3 доллара за тысячу кубометров, прибавив 1,9%. При это за сутки цена на газ в Европе упала до 431,8 доллара. Ценовой максимум 26 мая составил 439,6 доллара. На закрытии в понедельник газ в Европе торговался по 437,1 доллара.

Стоит отметить, что еще в середине цены на биржевой газ в Европе были значительно выше — впервые за два года он стоил более 630 долларов за тысячу кубометров. Средняя же стоимость газовых фьючерсов на европейской бирже за 2024 года составила 386,5 доллара, что на 16,3% ниже, чем годом ранее.