Затяжной кризис ждет российских угольщиков

Из-за снижения цен на уголь на 5% к 2030 году его экспорт станет убыточным. Об этом сообщает РБК со ссылкой на NEFT Research.

В мае 2025 цена угля уже ниже прогнозов и составляет $63–72 за тонну. Энергетический уголь пострадает сильнее из-за низкой доходности, тогда как коксующийся уголь будет менее уязвим, говорится в материале.

На Северо-Западе убыточность поставок вырастет с 1 тыс. до 1,5 тыс. руб. за тонну, на Юге — с 0,9 тыс. до 1,3 тыс. руб., а на Востоке станет убыточной. В результате морской экспорт угля сократится на 10%, до 150,2 млн т. Объемы перевозок на запад упадут более чем на 40%, а на юге останутся стабильными.

В 2024 году угольная отрасль показала убыток в 129 млрд руб., а в 2025 убыток может увеличиться до 261 млрд руб. Для поддержания экспорта необходимо снизить тарифы на железнодорожные перевозки и ставки перевалки в портах.

В Центре экономики инфраструктуры считают, что тренд на снижение стоимости угля не изменится из-за энергоперехода и переориентации на газ. Как отмечается, основной мерой поддержки угольного экспорта могут быть понижающие коэффициенты, но это создаст неравные условия для других грузов и ограничит инвестпрограмму РЖД.