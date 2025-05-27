ЕК настаивает на снижении потолка цен на нефть из России

Еврокомиссия предлагает ужесточить антироссийские санкции, снизив потолок цен на нефть из России с $60 до $45 за баррель, пишет газета Financial Times со ссылкой на источники.

По информации источников, данная инициатива рассматривается в рамках 18-го пакета антироссийских санкций — предполагается, что такие существенные меры якобы усилят давление на Москву.

Однако это предложение не получило одобрения всех 27 государств ЕС, а также стран G7 — в ходе саммита «большой семёрки» в Канаде инициативу поддержали некоторые представители Евросоюза и Великобритания, однако из-за возражений министра финансов США Скотта Бессента этот пункт в итоговом документе так и не появился.

Кроме того, те государства, которые ранее скептически относились к идее по снижению ценового потолка на нефть из России, такие как Венгрия и Греция, всё ещё изучают риски данного предложения.

Financial Times 26 мая писала, что Киев подготовил для ЕС план по новым санкциям против Москвы.