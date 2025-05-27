В России предложили применение непроданному в Европу газу

Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков заявил, что непроданный в Европу газ можно использовать для майнинга на Дальнем Востоке. Его слова передает ТАСС.

По словам министра, в России наблюдается избыток природного газа после потери европейского экспорта.

«На газе можно майнить. У нас много газа, который раньше в Европу продавали, сейчас лежит в земле. Пожалуйста, ставьте установки энергетические, майните», — поделился Чекунов.

Он добавил, что отбирать энергию у населения и бизнеса из общей сети нельзя, особенно в регионах с дефицитом электроэнергии.

До этого замглавы Минэнерго Евгений Грабчак в кулуарах форума «Россия — Исламский мир: KazanForum» говорил, что министерство промышленности и торговли России поддержало идею министерства энергетики о создании единого реестра оборудования для майнинга криптовалют.

По его словам, в настоящее время идут активные обсуждения пула нормативных изменений в регулирование майнинговой деятельности. Они необходимы, чтобы избежать решения о тотальном запрете майнинга.