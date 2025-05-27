Le Monde: Россия хочет заполучить уран из Нигера

Россия стремится получить уран из Нигера. Об этом сообщает Le Monde. В последние месяцы участились встречи российских и нигерийских официальных лиц по вопросам сотрудничества в этой стратегической сфере, говорится в публикации.

Москва хочет занять место Франции, которая потеряла доверие после того, как в июле 2023 года к власти пришла «хунта» генерала Абдурахмана Тиани. В настоящее время Россия, в лице государственной корпорации «Росатом», рассматривает возможность приобретения активов крупнейшего в мире уранового месторождения, ранее находившегося в собственности французской компании Orano.

Сийярто раскрыл последствия запрета на ядерное топливо из России

Согласно информации, полученной из надежного источника во Франции, переговоры между Нигером и Россией, которые изначально касались приобретения первой партии урана весом 130 тонн, теперь включают в себя обсуждение поставки в общей сложности 700 тонн урана.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел Ирана Эсмаил Багаи заявил, что страна не пойдет на временную приостановку обогащения урана для заключения ядерной сделки с США. Он подчеркнул, что дата шестого раунда переговоров с Вашингтоном пока не назначена.