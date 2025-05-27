Курс доллара: почему «идеальный момент для обвала рубля» никак не наступит

Курс рубля довольно долго держится у отметки 80 за доллар.

Но есть ли у национальной валюты потенциал для дальнейшего укрепления?

«Всем сейчас кажется, что настал идеальный момент для обвала рубля: нефть падает, экономика тормозит, дефицит бюджета растёт, СВО не завершается, а страны Запада готовятся к введению новых санкций. Физические лица встали в рекордную позицию против национальной валюты. Но вопреки всему рубль продолжает укрепляться. С начала года он прибавил практически 30% к доллару США. Это может казаться парадоксом, но объяснение простое: рубль сейчас — товар с ограниченным предложением и растущим спросом, судя по косвенным признакам, со стороны западных инвесторов в том числе. Которым, чтобы купить ОФЗ с доходностью от 16% годовых (6% после инфляции, которая замедляется), нужно сначала купить рубли. Это создаёт прямой спрос на нацвалюту», - рассказал «Свободной Прессе» трейдер, основатель 89WAVES Игорь Терещенков.

Эксперт добавил, что Минфин активно размещает облигации, рекордными темпами с начала СВО, привлекая рубли в бюджет.

«Эти деньги поступают в экономику: на зарплаты, пенсии и прочие госрасходы. Люди несут их в банки, вместо того чтобы покупать импорт – это кажется выгодным, а те снова покупают ОФЗ. Получается замкнутый контур спроса на рубль. Импорт стагнирует. Мало того, что значительная часть потребителей предпочитает сберегать, а не тратить, особенно при ставке по вкладам в 21% годовых и замедляющейся инфляции. Так ещё и импортёры закупились автомобилями и гаджетами в конце 2024 года, когда курс был выше 100 рублей за доллар, сейчас они вынуждены давать скидки или уходить с рынка. Это всё снижает давление на валютный рынок со стороны импортеров и одновременно усиливает внутренний спрос на рубль как инструмент сбережений. Пока сохраняется этот дисбаланс — а он выгоден и Минфину, и банковскому сектору, и самому населению — у рубля есть потенциал для дальнейшего укрепления. Минимум — до 75 за доллар уже в июне. В случае позитивной геополитики — возможно, и сильно ниже», - делал прогноз эксперт.

Напомним, Центробанк установил официальный курс доллара, евро и юаня с 27 мая.

По сравнению с предыдущим значением курс доллара опустился на 5 копеек, составив 79,6588 руб. Курс евро снизился также на 5 коп. до 90,4644 руб.

Китайский юань немного вырос, до 11,0802 руб.