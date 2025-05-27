Патрушев о сельском хозяйстве: рекордные объемы производства и амбициозные планы

В 2025 году агропромышленный комплекс России продолжает демонстрировать уверенную динамику развития. Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Патрушев на итоговом заседании коллегии Минсельхоза, передают «Известия».

На данный момент яровой сев выполнен на 75% от запланированных площадей, а объемы производства зерновых культур и других продуктов сельского хозяйства стабильно увеличиваются, что подтверждается результатами предыдущего года, отметил Патрушев.

В 2022 году государство выделило на поддержку сельского хозяйства рекордные 682 миллиарда рублей. Это позволило сохранить ключевые механизмы поддержки аграриев и обеспечить устойчивое развитие отрасли. В частности, в прошлом году было собрано почти 130 миллионов тонн зерновых культур, а к 2030 году планируется увеличить этот показатель до 170 миллионов тонн.

В рамках программы «Земля» активно ведется работа по увеличению посевных площадей. С момента запуска программы уже введено в оборот около 2,5 млн гектаров земли, а к концу 2025 года планируется достичь отметки в 3 млн гектаров. Также наблюдается рост производства мяса, молока и яиц в животноводстве. В пищевом секторе продолжается увеличение объемов продукции, что позволяет обеспечивать внутренние потребности страны.

Россия продолжает оставаться крупным поставщиком продуктов питания на мировой рынок. В 2024 году страна экспортировала рекордные 109 миллионов тонн сельскохозяйственной продукции. Заместитель председателя правительства также отметил необходимость развития человеческого капитала и инфраструктуры в сельских районах, что остается одним из ключевых направлений развития отрасли.