Великобритания выделит Украине $3 млрд из активов РФ: на что пойдут деньги?

Великобритания предоставит Украине дополнительные средства в размере 3 миллиардов долларов, которые были получены от замороженных активов РФ. Об этом стало известно после переговоров между министерствами обороны Украины, Великобритании и министерством стратегических отраслей промышленности Украины. Информация об этом была опубликована на сайте украинского министерства обороны, пишут «Ведомости».

По словам заместителя министра обороны Сергея Боева, в рамках инициативы Extraordinary Revenue Acceleration (ERA) стороны заключили проектное соглашение о применении дополнительных доходов от замороженных российских активов. Эти средства будут направлены на укрепление обороноспособности Украины, отметил он.

В период с 2025 по 2026 год в бюджет Киева поступят средства в размере 3 миллиардов долларов США. Эти деньги будут направлены на приобретение продукции военного назначения иностранного производства, ремонт и обслуживание военной техники, реализацию совместных проектов с участием украинских и международных оборонных предприятий, а также на закупку «других критически важных материалов».

В Министерстве обороны подчеркнули, что инициатива ERA была инициирована странами G7 для оказания поддержки Украине. Ее суть заключается в том, чтобы использовать доходы от замороженных российских активов для погашения кредитов, предоставленных G7 Киеву. Всего в рамках программы планируется выделить 50 миллиардов долларов.

В октябре 2024 года Великобритания объявила о предоставлении Украине займа в размере 2,26 миллиарда фунтов стерлингов (около 2,93 миллиарда долларов) с условием погашения за счет замороженных активов РФ. Эти средства будут направлены на закупку и разработку систем противовоздушной обороны.