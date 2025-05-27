Из российского региона запретили вывозить картофель

Калининградский губернатор Алексей Беспрозванных заявил на заседании областного правительства, что, пока не удалось достигнуть самообеспеченности «по овощной группе и по картофелю», поставлять его за пределы региона не нужно. Об этом сообщает РИА Новости.

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«Картофель завозится уже по другой цене, и мы понимаем, какая у нас цена сегодня на полке», — прокомментировал запрет глава региона, отметив, что власти в связи с ценами «могут любые меры принимать», но «дважды оплачивать логистику» не следует.

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Также Беспрозванных поручил главе областного Минсельхоза провести необходимые встречи с калининградскими аграриями и сообщил, что готов при необходимости сам пообщаться с ними.

Резкое подорожание картофеля, наблюдающееся в России в 2025 году, объясняют прежде всего тем, что прошлогодний урожай оказался почти на 12 процентов меньше собранного в 2023-м, а объем собранного снизился как у сельхозорганизаций и бизнеса, так и на участках граждан.

Среди других факторов увеличения цен называют рост себестоимости производства, погоду и отсутствие европейских семян. На фоне всего этого сейчас на отечественном рынке картофеля тон задает импорт, объем которого вырос с начала года в 3,5 раза, до 432,2 тысячи тонн. Поставки из Китая взлетели в 26 раз — с 2,5 тысячи до 65,5 тысячи тонн, резко нарастили их также Казахстан, Армения, Пакистан. В количественном отношении лидером по продажам картофеля в РФ остается Египет с 266,3 тысячи тонн (данные на 7 мая).