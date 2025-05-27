ЦБ: портфель кредитов застройщикам в I квартале вырос до 8,7 трлн рубей

Портфель проектного финансирования банков РФ в первом квартале 2025 года достиг 8,7 трлн рублей, увеличившись за отчетный период на 5%. Об этом сообщила пресс-служба Банка России.

"Банки в первом квартале 2025 года продолжали активно кредитовать застройщиков: объем проектного финансирования вырос на 0,4 трлн рублей, до 8,7 трлн рублей. На динамику портфеля повлиял более медленный ввод домов в эксплуатацию, из-за чего уменьшились темпы погашения кредитов", - отмечается в сообщении.

По данным ЦБ, объем продаж квартир по договорам долевого участия за квартал вырос на 6%. При этом общий остаток средств на счетах эскроу увеличился не так заметно - на 2%, до 6,5 трлн рублей.

"Эта разница объясняется прежде всего тем, что из-за распространившейся практики продажи жилья в рассрочку средства на счета эскроу поступали медленнее", - уточнили в ЦБ.

Средневзвешенная ставка по кредитам застройщикам выросла до 10,4% годовых (+0,9 п. п. за квартал), но все еще остается значительно ниже рыночной. "Основной фактор роста - постепенное замещение выданных ранее кредитов новыми, с более высокими ставками", - констатировали в регуляторе.