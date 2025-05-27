Белоруссия разрешила импорт картофеля из стран Евросоюза

Правительство Белоруссии сняло запрет на ввоз и реализацию в стране картофеля, лука репчатого, капусты белокочанной и яблок из недружественных стран, в том числе из Евросоюза. Об этом сообщает Telegram-канал совета министров.

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Уточняется, что такое решение принято в качестве ответа на одобрение Европарламентом повышения таможенных пошлин на ввоз в Евросоюз сельскохозяйственной продукции из Белоруссии. Таким образом, ослабляя ограничения, утверждают в правительстве, Минск демонстрирует «открытость, миролюбие, принцип добрососедства».

Между тем ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко в разговоре с российским коллегой Владимиром Путиным признал, что весь урожай картофеля в республике уже продан в России. При этом сам Путин удивился тому, что картофеля, рост цен на который бьет рекорды, в России не хватает, а Белоруссия, как в прошлые годы, не может помочь в этом.

На прошлой неделе Лукашенко призвал белорусов сажать на своих приусадебных участках как можно больше картофеля, чтобы не знать проблем с заморозками. Также он заявил о необходимости каждому активнее выращивать морковь, лук и другие овощи, чтобы потом можно было их продавать за рубеж и «заработать какую-то копейку».