Оценено подорожание фруктов и ягод в России

За год фрукты и ягоды подорожали в России на 26 процентов — средний чек при покупке этого вида сельхозпродукции вырос до 306 рублей. Такие оценки аналитиков «Чек Индекса» компании «Платформа ОФД» приводит «Коммерсантъ».

Как следует из приведенной статистики, речь идет о более значительном росте цен, чем, например, на овощи, составившем 15 процентов. Таким же, по словам руководителя Института развития предпринимательства и экономики Артура Гафарова, он оказался для фруктов и ягод с начала текущего года.

Причиной указанной ценовой динамики называют рост себестоимости продукции отечественных производителей и неблагоприятные погодные условия как в России, так и в ряде стран-импортеров. В частности, по словам гендиректора ИА FruitNews Ирины Козий, весенние заморозки в 2025-м повлияли на ситуацию с урожаем вишни, черешни, абрикосов в таких странах-импортерах как Молдавия, Сербия, Турция. Последняя, как ожидается, может потерять до половины урожая, и это почти наверняка отразится на потребителях в РФ. На фоне проблем Анкара в апреле даже останавливала экспорт лимонов, правда быстро его возобновила.

В самой России похожая ситуация сложилась в Крыму, в ряде регионов из-за заморозков ввели режим ЧС.

При этом в публикации отмечается, что подорожание фруктов и ягод пока не заставило россиян начать отказываться от их покупки. Продажи в этой категории с начала года выросли быстрее чем сами цены — на 21 процент, занимая 4--5 процентов оборота и выступая драйвером трафика потребителей в офлайн-магазины, рассказал журналистам глава президиума Ассоциации компаний розничной торговли Станислав Богданов.