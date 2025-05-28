Минфин и Госдеп США разрабатывают новые санкции против РФ

Госдепартамент и Минфин США работают над различными вариантами санкций в отношении России, сообщает Washington Post со ссылкой на неназванного дипломата.

Одновременно проводится оценка эффективности действующих санкций и рассматривается возможность отмены некоторых из них.

Ранее Wall Street Journal сообщала, что президент США Дональд Трамп рассматривает введение новых санкций против России уже на этой неделе.

Washington Post, ссылаясь на экспертов, предполагает, что Вашингтон может ужесточить санкции в отношении энергетического и банковского секторов РФ.

"Госдепартамент и министерство финансов составляют потенциальные пакеты санкций против России, в которых основное внимание уделяется этим секторам", - пишет издание.

Однако, как подчеркивает газета, окончательное решение о любых изменениях в санкционной политике будет зависеть от позиции президента Трампа.