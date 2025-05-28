Лукашенко поручил растить картошку для России и Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко распорядился увеличить производство картофеля, чтобы его было достаточно как для внутреннего рынка, так и для экспорта в Россию.

Лукашенко отметил, что после совещания у президента России обсуждение вопроса о картошке стало особенно актуальным, передает ТАСС.

Он подчеркнул, что для Белоруссии это принципиальная задача, так как страна умеет выращивать картофель в достаточном количестве.

По словам Лукашенко, необходимо вырастить столько картошки, чтобы хватило и Белоруссии, и России. Президент также напомнил, что поддержка России не является благотворительностью, а обеспечивает хорошие доходы и выгодные цены для республики.

Ранее президент Владимир Путин рассказал о жалобе Лукашенко на дефицит картошки из-за экспорта в Россию.