Минфин скорректирует цену отсечения нефти для будущего бюджета

Министерство финансов России при подготовке федерального бюджета на следующую трехлетку рассмотрит вопрос о корректировке уровня цены отсечения нефти.

Об этом заявил на пленарном заседании Государственной думы министр финансов России Антон Силуанов.

"Мы вместе с депутатами Государственной думы при подготовке бюджетной политики будем обсуждать вопросы и базовой цены [на нефть] и пополнения ФНБ, а это все связано с общим балансом бюджета. Непростой вопрос, но в рамках обсуждения бюджета на предстоящую трехлетку вместе с вами будем его решать", - сказал Силуанов.

Министр отметил, что сейчас, когда цена на нефть ниже цены отсечения, надо аккуратнее относится к новым тратам из ФНБ. Силуанов напомнил, что на 2025 год запланировано использование ФНБ на 447 млрд рублей.