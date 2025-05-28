Минфин России не нашел денег для поддержки кризисной отрасли

В федеральном бюджете нет средств на покрытие выпадающих доходов РЖД на случай, если монополиста обяжут предоставлять скидки угольным компаниям для поставок на экспорт. Об этом говорится в письме министра финансов Антона Силуанова в адрес президента страны Владимира Путина, сообщает РБК со ссылкой на источник, знакомый с содержанием документа.

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Позицию ведомства, сформированную после утверждения антикризисной программы для угольной отрасли в начале мая, подтвердили и другие собеседники издания, связанные с угольщиками.

Необходимый объем субсидий в Минфине оценивают в 60 миллиардов рублей. Он складывается из снижения стоимости транспортировки угля в порты Юга и Северо-Запада, а также возвращения понижающих коэффициентов. Также у ведомства отсутствует источник финансирования выпадающих доходов бюджетов всех уровней из-за предоставления компаниям отрасли отсрочек по налогам в течение года с возможностью пролонгации при сохранении кризисных условий.

Силуанов напомнил, что масштабная корректировка федерального бюджета, которую Минфин внес в Госдуму 12 мая, не предусматривает расходов на угледобывающие компании. Таким образом, если принять антикризисную программу в текущем виде, то потребуются новые поправки.

Для поддержки отрасли министр предложил применять адресную помощь, а деньги на эти цели брать из резервного фонда правительства в рамках работы профильной подкомиссии.

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Источник издания подчеркнул, что помощь отдельным компаниям может привести к неравным условиям на рынке. Партнер Neft Research по консалтингу Александр Котов согласен с тем, что отрасль нуждается в системных и комплексных мерах поддержки, а не в латании возникающих дыр.

Кроме того, собеседники издания напоминают, что скидки нужно давать уже и на восточное направление. По состоянию на февраль, когда антикризисная программа разрабатывалась, оно еще было прибыльным, но теперь поставщики несортового угля получают убытки и на нем.

Эксперты отмечают, что существенной мерой поддержки стало бы снижение курса рубля хотя бы до параметров, заложенных в бюджете, то есть 96,5 рубля за доллар, а также контроль со стороны правительства за ценами и нормой рентабельности портов, РЖД и собственников вагонов.