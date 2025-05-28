В России готовят новый налоговый маневр для нефтяной отрасли

Министерство энергетики включило в Энергетическую стратегию до 2050 года новый налоговый механизм, который направлен на уменьшение налоговой нагрузки на нефтяную промышленность и одновременное увеличение инвестиций в нее в два раза. Об этом сообщают «Известия».

По словам главы департамента нефтегазового комплекса Минэнерго Антона Рубцова, это приведет к увеличению доходов в смежных областях. В министерстве энергетики считают, что их налоговые платежи помогут компенсировать потери и сохранить уровень добычи.

Один из источников предположил, что уменьшить налоговую нагрузку можно, если расширить систему налога на дополнительный доход (НДД) или предоставить льготы по налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ). Что касается геологоразведки, то, по его мнению, это могут быть инструменты, связанные с вычетами по другим налогам.

Специалисты полагают, что необходимо сместить фокус внимания на другие сферы, где уровень налоговых изъятий значительно меньше, например, на черную и цветную металлургию, банковский сектор и телекоммуникации. После принятия решения не повышать налоги можно рассмотреть возможность избирательного уменьшения налогового бремени для некоторых категорий «сложных» активов, отмечают эксперты.