Снижение цен на яйца в России до отметки ниже 100 рублей вызвано несколькими факторами. Об этом RuNews24.ru рассказал эксперт Института фундаментальных проблем социо-гуманитарных наук НИЯУ МИФИ Яков Якубович.

По его словам, на это повлиял прежде всего комплекс внутренних и внешних факторов. Кроме того, отдельную роль сыграло государственное вмешательство.

«Во-первых, это понижение курса валюты, что позволяет покупать корма дешевле. Во-вторых, наступление теплого сезона уменьшает энергозатраты и увеличивает яйценоскость кур. На фоне возросшей инфляции, в особенности на условный базовый набор товаров, текущие цены на яйца делают их одним из самых доступных источников белка», — сказал Якубович.

Он напомнил, что рост цен на яйца произошел осенью 2023 года. После этого президент России Владимир Путин поручил урегулировать их стоимость.

28 мая ассоциация «Руспродсоюз» сообщила, что в России средняя стоимость десятка куриных яиц опустилась ниже 100 рублей впервые за полтора года, средние розничные цены составили 98,3 рубля. В последний раз яйца стоили ниже 100 рублей за десяток в ноябре 2023 года, отметило агентство.