Банк России на заседании совета директоров в июне рассмотрит более разнообразные варианты решений по ключевой ставке, чем это было в апреле, заявил заместитель председателя ЦБ РФ Филипп Габуния на пресс-конференции 28 мая.

"30 мая начнется неделя тишины. Мы будем рассматривать все данные, вновь поступившие. Сегодня ситуация поменялась несколько, появилось много всего, что нам будет интересно обсудить. Думаю, варианты решения, как по ставке, так и сигналов у нас будут даже более разнообразны, чем в апреле", - сказал он.