Украина нашла новый маршрут для получения газа

Украина нашла новый маршрут для получения американского сжиженного природного газа (СПГ). Об этом сообщает РБК.

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Как отмечают источники издания, первые поставки по новому маршруту начнутся в ближайшие дни. Топливо будет поступать реверсом из Греции через Болгарию, Румынию и Молдову. Этот вариант позволит дополнительно импортировать около трех миллионов кубометров газа в сутки.

«Первые поставки могут начаться в июне. Если поставки продолжатся после октября, до конца года Украина может закупить до 700-800 миллионов кубометров американского СПГ», — отмечают авторы.

По данным ExPro Daily Gas, цены на природный газ на Украине достигли рекорда за два года, достигнув максимальных значений — 23 тысячи гривен (553 доллара) за кубометр. В конце апреля стоимость впервые за год превысила спотовые цены на этот вид топлива в Европе. Аналитики полагают, что причина кроется в значительном преимуществе спроса над предложением.

Транзит газа через Украину остановлен. Что дальше?

Первый замглавы энергетического комитета Верховной рады Алексей Кучеренко признал, что российский газ в каком-то объеме продолжает поступать на Украину, хотя республика закупает топливо только через Европу. Газовый рынок в Европе общий, поэтому выяснить, какие молекулы прошли через газопровод «Турецкий поток», откуда газ поступает в Венгрию и Сербию, невозможно.