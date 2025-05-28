ЦБ понизил курс доллара на 29 мая

Frank Media

Банк России опубликовал официальные курсы валют на 29 мая 2025 года.

ЦБ понизил курс доллара на 29 мая
© РИА Новости

Курс доллара был понижен до 79,6 рубля, на 28 мая он составлял 79,61 рубля. Курс евро снижен до 90,33 рубля, с 90,9 рубля по состоянию на 28 мая. Курс юаня составил 11,05 рубля. На 28 мая он составлял 11,1 рубля.

В конце декабря прошлого года Банк России сообщил , что будет устанавливать официальные курсы иностранных валют по отношению к рублю на основе объединенных данных биржевых и внебиржевых сегментов валютного рынка. После введения американских санкций в июне 2024 года против Мосбиржи, Национального расчетного депозитария и Национального клирингового центра торговая площадка прекратила торги долларами США, гонконгскими долларами и евро.

С начала 2025 года курс доллара к рублю демонстрировал уверенное снижение (на 10 января он составлял 102,2 рубля). Согласно данным Банка России, по итогам марта доллар ослаб относительно рубля на 4,6% — высокая волатильность российской валюты была вызвана в том числе геополитической неопределенностью.

По прогнозу аналитиков, опрошенных ЦБ в апреле, курс доллара на 2025 год может составить 95,2 рубля за доллар.

Ранее Frank Media рассказали , какие валюты привязаны к курсу доллара и доступны российским инвесторам.