ЦБ понизил курс доллара на 29 мая

Банк России опубликовал официальные курсы валют на 29 мая 2025 года.

Курс доллара был понижен до 79,6 рубля, на 28 мая он составлял 79,61 рубля. Курс евро снижен до 90,33 рубля, с 90,9 рубля по состоянию на 28 мая. Курс юаня составил 11,05 рубля. На 28 мая он составлял 11,1 рубля.

В конце декабря прошлого года Банк России сообщил , что будет устанавливать официальные курсы иностранных валют по отношению к рублю на основе объединенных данных биржевых и внебиржевых сегментов валютного рынка. После введения американских санкций в июне 2024 года против Мосбиржи, Национального расчетного депозитария и Национального клирингового центра торговая площадка прекратила торги долларами США, гонконгскими долларами и евро.

С начала 2025 года курс доллара к рублю демонстрировал уверенное снижение (на 10 января он составлял 102,2 рубля). Согласно данным Банка России, по итогам марта доллар ослаб относительно рубля на 4,6% — высокая волатильность российской валюты была вызвана в том числе геополитической неопределенностью.

По прогнозу аналитиков, опрошенных ЦБ в апреле, курс доллара на 2025 год может составить 95,2 рубля за доллар.

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