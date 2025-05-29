Суд отменил пошлины Трампа. Что будет дальше?

Суд США по международной торговле аннулировал большую часть введенных Дональдом Трампом пошлин на импорт.

В Market Watch рассказали, как это отразится на рынках и что вообще будет дальше.

Что произошло

Суд США по международной торговле вынес решение в пользу группы малого бизнеса и штатов с демократическим руководством, признав, что Трамп превысил свои полномочия. Для обоснования тарифов он сослался на Закон об экономических чрезвычайных полномочиях 1977 года (IEEPA), хотя в нём нет упоминания о пошлинах. Конституция возлагает право устанавливать тарифы на Конгресс, который в некоторых случаях делегировал президенту это право отдельно. Судьи постановили, что IEEPA не даёт полномочий для введения безлимитных пошлин на ввоз практически из всех стран мира, и отменили спорные тарифы.

Решение касается:

• Универсальных 10%-ных пошлин на импорт от торговых партнёров США

• «Взаимных» пошлby

• Тарифов, связанных с борьбой с распространением фентанила, против Канады, Мексики и Китая

Пошлины на сталь и алюминий, введённые по другим законам, не затронуты.

Реакция рынка

После решения суда фьючерсы взлетели:

• S&P 500: +1,7%

• Dow Jones: +1,3% (около 550 пунктов)

• Nasdaq 100: +2%

Если рост удержится до начала торговой сессии, индексы продолжат сильный майский отскок, полностью отыграв недавнее падение к грани «медвежьего» рынка после анонса «взаимных» пошлин 2 апреля.

«Это не просто юридическая формальность, а структурный разворот в дискурсе — от авторитарных пошлин к институциональным ограничениям. Трейдеры уже пытаются предвосхитить отмену мер», — уверен Стивен Иннес, управляющий партнер SPI Asset Management.

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Что дальше

Решение суда ставит под сомнение торговые переговоры между США и многочисленными торговыми партнерами.

«Как Китай, Япония, ЕС, Индия и Великобритания отреагируют на эту новость? Мы считаем, что одной из причин, по которой двусторонние переговоры зашли в тупик, было то, что торговые партнеры США могли предвидеть такой исход», — заявил в своей записке стратег Jefferies Аникет Шах.

Также возникает вопрос, будет ли администрация искать альтернативные правовые пути для введения тарифов, отметил Шах. Есть ли у администрации альтернативные правовые пути для введения тарифов помимо применения IEEPA? Может ли она использовать разделы 232, 301 или 201 для введения тарифов?

Наконец, инвесторы теперь ждут развития событий с апелляцией в Верховном суде США.