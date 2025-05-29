В России упали продажи холодильников

В I квартале 2025 года в России продали 614 тысяч холодильников, или на десять процентов меньше, чем в аналогичный период прошлого года. Об этом сообщило издание «Коммерсантъ» со ссылкой на «Холодильник.ру».

Кроме того, изменился лидер. Если раньше 19 процентов рынка занимал китайский Haier, то в настоящее время на первое место вышел турецкий Indesit, на долю которого приходится 15 процентов. Прежде этот бренд удерживал 12 процентов. Haier сейчас составляет 13 процентов.

Третье место удержал за собой еще один турецкий бренд Beko. Его доля сократилась на процентный пункт и составила шесть процентов.

В денежном выражении общий показатель продаж сократился на три процента, до 26,7 миллиарда рублей. Здесь на первом месте по-прежнему Haier, за которым идут Indesit и Beko.

Как отметил бизнес-аналитик «Марвел-Дистрибуции» Марк Яссер, основной тренд на этом рынке связан с переходом покупателей из среднего и премиум- ценовых сегментов в более бюджетные. Кроме того, имеет место общее насыщение рынка после повышенного спроса в 2024 году.

За весну 2025 года цены на бытовую технику в РФ снизились на 10-20 процентов. В частности, холодильники подешевели на 11 процентов.