Названа еще одна причина дефицита картофеля в России

Нехватка овощехранилищ в России спровоцировала дефицит картофеля. Такое мнение в ходе круглого стола «Влияние заморозков на урожай: последствия и прогноз цен» озвучила директор аналитического департамента Российского зернового союза Елена Тюрина.

Он заявила, что в стране стоит проблема хранения сельскохозяйственной продукции.

«Именно для картофеля дефицит именно хранилищ, овощехранилищ – наверное, основной фактор. В период уборки идут прямые продажи, а дальше мы должны хранить его, при том современные технологии позволяют это делать до весны», – цитирует эксперта ТАСС.

По ее словам, таких хранилищ в стране мало поэтому, картофель, не проданный до ноября-декабря, попросту пропадает. По этом причине, добавила Тюрина, цены на корнеплод растут.

Ранее в Картофельном союзе России заявили, что снижения цен на эту продукцию стоит ждать в июле. Однако, по словам его исполнительного директора Алексея Красильникова, этот корнеплод и другие овощи открытого грунта являются одними из самых затратных культур в сельском хозяйстве.

Снижение цен на картофель во втором летнем месяце спрогнозировала и министр сельского хозяйства Оксана Лут. По ее словам, в этот период появятся первые отечественные овощи.