Киев договорился с МВФ о новом транше в $500 млн

Киев и Международный валютный фонд (МВФ) достигли предварительной договоренности и новом денежном транше в $500 млн украинской стороне. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление МВФ.

© Газета.Ru

«МВФ и украинские власти согласовали условия для восьмого пересмотра действующей четырехлетней программы расширенного финансирования (EFF). Соглашение предварительное и подлежит утверждению Советом директоров фонда», — говорится в сообщении.

Если сделка будет одобрена окончательно, что Киев суммарно получит $10,65 млрд в рамках программы.

28 мая британская газета The Telegraph сообщила, что Украина попала в непростую ситуацию из-за отсутствия экономических обязательств Запада по поддержке страны в следующем году. Издание обратило внимание на то, что без помощи Запада Киев столкнется с огромными трудностями, поскольку бюджет страны чуть более чем на половину состоит из иностранного финансирования.

Ранее сообщалось, что Украина потеряла сотни миллионов долларов на закупках вооружения.