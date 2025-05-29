ЦБ будет ориентироваться на ситуацию с инфляцией. Также там будут ориентироваться на то, что сейчас увеличиваются военные расходы, увеличивается денежная масса. И тут необходимо сохранить высокую мотивацию для сбережений. Несмотря на то, что официальная инфляция у нас в последнее время замедлялась, нужно сделать так, чтобы люди по-прежнему верили в их эффективность, по-прежнему верили в то, что это долговременная стратегия, которая в дальнейшем позволит им совершать крупные покупки. Ведь мы - не французские аристократы, нам нужно держаться протестантской этики. То есть, к примеру, квартиру нужно покупать не тогда, когда это просто захотелось сделать, а тогда, когда имеются хотя бы базовые накопления. Учитывая, что у нас растет количество контрактников, которым выплачивают большие по меркам остальной экономики деньги, нужен сигнал о том, что необходимо стремиться к накоплениям для совершения в дальнейшем инвестиционных покупок, таких как недвижимость для жизни или недвижимость для своего бизнеса. Благодаря высокой ключевой ставке это можно сделать.

Василий Колташов Руководитель центра политэкономических исследований Института Нового общества