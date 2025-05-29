Курс доллара опустился ниже 77 рублей

Газета.Ru

Внебиржевой курс доллара стал ниже 77 рублей. Об этом свидетельствуют данные Investing.

Курс доллара опустился ниже 77 рублей
© РИА Новости

Курс американской валюты упал до 76,9 рубля.

29 мая Банк России решил установить официальный курс доллара США на 30 мая на уровне 78,49 рубля — впервые с 13 мая 2023 года.

ЦБ понизил курс доллара на 30 мая

В четверг эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Александр Шепелев спрогнозировал, что на следующей неделе доллар будет стоить 80,5-81,5 рубля, евро — 91-91,5 рубля, юань — 11,25 рубля. По его словам, ключевым событием следующей недели станет заседание ЦБ по ключевой ставке 6 июня. Эксперт уверен в немалой вероятности снижения ключевой ставки. По его ожиданиям, регулятор понизит ключевую ставку на 100 базисных пунктов, до 20%. Чем шире будет шаг снижения, тем большее общее давление будет испытывать рубль в летние месяцы, уверен финансист.

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