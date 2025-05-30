Ограничительные меры, введенные США и странами Запада в отношении России, нанесли значительный ущерб мировой экономике. Об этом заявил директор Института России, Восточной Европы и Центральной Азии Китайской академии общественных наук Сунь Чжуанчжи на десятой международной конференции «Россия и Китай: сотрудничество в новую эпоху», передает РИА Новости.

По словам специалиста, «вслед за вступлением мира в новый период значительных изменений, авторитет ООН все больше игнорируется и подрывается, геополитические игры крупных стран продолжают обостряться».

«"Закон джунглей" и политика силы XIX века вновь ценятся некоторыми крупными странами», - подчеркнул Сунь Чжуанчжи.

Как заявил он, развивающиеся страны надеются на более справедливое и рациональное развитие международного порядка. По словам специалиста, команда президента США Дональда Трампа полностью изменила курс и теперь не стремится к сохранению послевоенного мирового порядка. Вместо этого она сосредоточена на защите интересов США, а не на укреплении международного мира и развитии, добавил специалист.

Ранее издание The Conversation сообщило, что санкции, введенные западными странами против РФ, способствовали укреплению экономики внутри государства.