Названа страна, которая стала крупнейшим импортером российского СПГ в ЕС

Польша — крупнейший среди стран Европейского союза (ЕС) покупатель российского сжиженного газа. Об этом сообщает интернет-портал Puls Biznesu со ссылкой на информацию Польской организации сжиженного газа (POGP).

Как утверждается, в 2023 году в период с января по октябрь 2024 года Польша импортировала из России 1,2 миллиона тонн сжиженного газа, что составляет 45,8% от общего объема поставок этого вида топлива в страну. Стоимость приобретенного сжиженного газа составила около 2 миллиардов злотых, что эквивалентно примерно 500 миллионам долларов США.

Авторы отмечают, что поставки газа из России продолжаются, несмотря на введенный в декабре 2024 года запрет на импорт газа из РФ. Это связано с тем, что запрет не распространяется на фракции сжиженного газа, которые используются в нефтехимической промышленности. В Польше эти фракции смешивают с пропаном и продают потребителям на автозаправочных станциях.

По словам генерального директора POGP Бартоша Квятковского, в связи с тем, что в первом квартале было сделано исключение из эмбарго, наблюдался постоянный рост поставок этих фракций из России. В январе их объем составил 22 тысячи тонн, в феврале — 31 тысячу тонн, а в марте уже 38 тысяч тонн, добавил он.