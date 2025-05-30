Экономист заявил о конце эпохи глобального доминирования США

Эпоха глобального доминирования Вашингтона завершилась, но США пока не могут это признать.

Такое мнение в интервью ТАСС выразил экономист, директор Центра устойчивого развития Колумбийского университета профессор Джеффри Сакс.

"Я думаю, что эпоха глобального доминирования США уже закончилась. Мы живем в многополярном мире. Россия - великая держава. США - великая держава. Китай - великая держава. Индия - великая держава. США уже не могут навязывать свою волю по большинству вопросов. Это уже произошло", - сказал он.

По словам Сакса, теперь вопрос заключается в том, "примут ли США тот факт, что они больше не главные", и возможна ли жизнь при новых обстоятельствах.

"Пока что США не осознали, что их однополярная власть завершилась, и не отреагировали на это адекватно, - заметил он. - Мы все еще находимся в стадии отрицания, если говорить о восприятии американской администрации. В Вашингтоне по-прежнему верят, что они управляют всем".

Именно это заблуждение представляет собой опасность, подчеркнул американский экономист.