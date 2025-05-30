Россия поставила первую партию газа в Китай по «Силе Сибири»

Компания «Газпром» осуществила поставку первой партии природного газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири». Ее объем составил 100 миллиардов кубометров, что является частью законтрактованных объемов в размере более одного триллиона кубометров, заявил глава холдинга Алексей Миллер.

Миллер назвал поставки «началом большого пути». По его словам, действие контракта продлится до середины 2049 года. Миллер также заявил, что в 2027 году «Газпром» планирует начать поставки газа в Китай по второму трубопроводу — «дальневосточному».

По словам главы холдинга, партнерство с Китаем основано на взаимном доверии и общем стремлении к развитию и процветанию.

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«Как говорят наши китайские коллеги: чем дружба дольше, тем она крепче. Такие проекты, как "Сила Сибири" и "дальневосточный" маршрут, — это больше, чем поставки чистой энергии. Это прочная связь между нашими странами и народами, это взаимовыгодное сотрудничество на долгие-долгие годы вперед», — добавил Миллер.

С 1 декабря 2024 года «Газпром» начал эксплуатацию газопровода «Сила Сибири» на полную проектную мощность — 38 миллиардов кубометров газа в год. В 2020 году объем поставок по «Силе Сибири» составил 4,1 миллиарда кубометров газа, в 2021 году — 10,39 миллиарда кубометров, в 2022 году — 15,4 миллиарда кубометров, а в 2023 году — 22,73 миллиарда кубометров.