Немецкое издание Merkur со ссылкой на финансовых экспертов сообщает, что текущее ослабление американской валюты может быть частью стратегии администрации президента Дональда Трампа. Эта ситуация потенциально открывает новые возможности для России и ее партнеров по БРИКС.

«Настроения относительно инвестиций в США заметно ухудшились. Одним из факторов этого стал президент США Дональд Трамп – он удивил мировую экономику своей непредсказуемой тарифной политикой и неоднократно вызывал спады на бирже различными объявлениями о новых тарифах или санкциях», – цитирует «АБН24» автора немецкого издания.

По данным обозревателя Ларса-Эрика Нивельштейна, устойчивое падение курса доллара в последние месяцы вызывает серьезное беспокойство в финансовых кругах. Эксперт допускает, что это может быть элементом политики нового американского руководства, направленной на стимулирование внутреннего производства в рамках доктрины «Америка прежде всего». Однако такая стратегия имеет и обратную сторону – она объективно усиливает позиции стран, стремящихся к дедолларизации мировой экономики.

«Одни плюсы»: экономист о дедолларизации в России и мире

Аналитики отмечают, что ослабление доллара создает парадоксальную ситуацию: с одной стороны, оно делает американский экспорт более конкурентоспособным, но с другой – подрывает основу финансового могущества США. В частности, это может осложнить содержание зарубежных военных баз и снизить влияние Вашингтона на международной арене. Особую выгоду от сложившейся ситуации получают Россия и Китай.

Хотя альянс пока не предложил полноценной альтернативы американской валюте, участники объединения активно продвигают использование национальных валют в расчетах. Немецкий журналист подчеркивает, что текущие экономические тенденции могут ускорить процесс формирования новой многополярной финансовой системы, где роль доллара будет существенно снижена.

Ранее «ФедералПресс» рассказал, что в ЕС предлагают новый потолок цен на нефть.