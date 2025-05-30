ЦБ пояснил, зачем снижает инфляцию

Центральный банк РФ предоставил ответы на вопросы, которые были заданы в чат-боте. В частности, регулятор объяснил, почему в качестве ключевого индикатора контроля он выбрал именно уровень инфляции, а не курс валют.

ЦБ рекомендовал подумать, «что важнее человеку, живущему в нашей стране — сохранение внутренней покупательной способности рубля или его курс по отношению к иностранным валютам». В России граждане получают доход в рублях и тратят их на товары и услуги. В некоторых случаях они также используют иностранную валюту, отметил регулятор.

Благодаря низкой инфляции, которая составляет около 4% в год, покупательная способность национальной валюты остается стабильной. Это позволяет людям и компаниям планировать свои расходы, инвестиции и накопления, указал Банк России.

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В сообщении отмечается, что в последнее время многие центральные банки по всему миру выбирают инфляцию в качестве основного ориентира своей деятельности. Это не только позволяет адаптировать денежно-кредитную политику к изменяющимся условиям, но и помогает сохранить экономическую самостоятельность государств, подчеркивает регулятор.