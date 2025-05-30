ЦБ поддержал доработанный проект закона о рассрочке

Банк России поддерживает доработанный ко второму чтению проект закона, который будет регулировать рынок рассрочки. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регулятора.

Ранее председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков рассказал агентству, что Госдума в июне может принять закон, регулирующий рынок рассрочки. Максимальный лимит на покупку в рассрочку без передачи данных в бюро кредитных историй предлагается установить на уровне 50 тыс. рублей, тогда как в первой версии законопроекта речь шла о 15 тыс. рублей.

"Банк России поддерживает доработанную версию законопроектов о регулировании сервисов рассрочки. Вместе с тем мы не считаем, что требования смягчаются. Скорее они уточнены по итогам диалога с заинтересованными государственными органами и рынком", - сказали в пресс-службе ЦБ.

Законопроектом будет регулироваться деятельность операторов рассрочки - посредников между продавцом и покупателем, уточнили в Банке России.