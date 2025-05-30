Депутат Госдумы Новиков: Запад не допустит дефолта Украины

До конца мая украинским властям придется решить вопрос о возможном объявлении дефолта по выплате почти $600 млн по ценным бумагам, привязанным к ВВП, так как до этого Киеву не удалось договориться с инвесторами о реструктуризации долга. Об этом пишет газета Financial Times (FT) со ссылкой на украинский минфин. В украинском ведомстве сообщили, что "рассмотрят все доступные варианты" решения вопроса после провала переговоров в Вашингтоне с держателями ценных бумаг. В их число входят американские хедж-фонды Aurelius Capital Management LP и VR Capital Group. В 2015 году Украина выпустила ценные бумаги на сумму $2,6 млрд с фиксированным доходом. Срок их погашения наступит в 2041-м. Они гарантируют инвесторам доходность в случае, если украинский ВВП превысит 3% за год. Выплата в размере почти $600 млн должна была быть произведена 31 мая. После начала военной операции Украина заморозила выплаты по внешнему долгу. Срок действия моратория истекал 1 августа 2024 года, но Киев договорился с ключевыми частными внешними кредиторами о реструктуризации более $20 млрд международного долга. Вместе с тем международное рейтинговое агентство Fitch Ratings на своем сайте подтвердило, что долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Украины в иностранной валюте находится на уровне RD (Restricted Default/ограниченного дефолта. — "Газета.Ru"). В агентстве отметили, что рейтинг останется неизменным, пока страна "не нормализует отношения со значительным числом своих иностранных кредиторов". В Fitch Ratings считают, что соглашение о полезных ископаемых с США сгладило дипломатическую напряженность между Киевом и Вашингтоном, но его потенциальные экономические выгоды остаются неопределенными. В 2024 году крупнейшими кредиторами Украины стали Евросоюз ($44 млрд), Всемирный банк ($22,6 млрд) и Международный валютный фонд (МВФ, $18,9 млрд). Ранее депутат Верховной рады Даниил Гетманцев сообщил, что государственный долг Украины в апреле увеличился на 5% и достиг $180 млрд. Он уточнил, что почти весь рост государственного долга за четыре месяца с 2025 года составляет увеличение задолженности Украины перед Евросоюзом. "За апрель 2025 года сумма государственного долга в гривневом расчете увеличилась на 5% (+357,1 млрд гривен), в валютном — на 4,8% (+$8,2 млрд)", — написал в своих социальных сетях нардеп. Тем временем Украина не планирует прекращать конфликт с Россией и просит "больше денег" у Запада, пишет американское издание Responsible Statecraft. При этом европейские лидеры, по данным издания, "прячут головы в песок", решая, кто будет платить. "Украина уже просит больше денег для продолжения боевых действий в 2026 году, что является верным признаком того, что президент Владимир Зеленский не планирует прекращать войну", — говорится в сообщении издания. Давно уже в дефолте Украина пережила дефолт уже много лет назад, когда отказалась после майдана выплачивать $3 млрд России, заявил "Газете.Ru" руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов. "Украина еще в 2014 году показала, что она не может платить по долгам и легко может под это подтягивать любые политические обоснования. Киеву достаточно объявить, что какой-то фонд, страна или организация враждебны по отношению к Украине, и он тут же может отказаться выплачивать деньги. Это украинский метод обращения с кредиторами, но вообще-то такое поведение в экономике называется дефолтом. Тот факт, что вам не нравится кредитор, не является основанием для того, чтобы не платить", — сказал политолог. Он отметил, что облигации и евробонды Украины никому не интересны и деньги ей собирают по принципу "набрасывания благотворительной пошлины в шляпу". "Это же по сути своей благотворительная помощь, когда на саммитах Евросоюза выделяются деньги из бюджетов Германии, Великобритании и Франции. Все понимают, что Украина неплатежеспособна и идет на дно, как "Титаник". Однако говорить во всеуслышание об этом не принято, так что шумного дефолта не будет. Украина - банкрот, но вот все эти суммы попытаются рефинансировать, перекредитовать, а гарантами этого выступят структуры Евросоюза", — пояснил Колташов. Он уверен, что финансировать Киев при этом меньше не станут, потому что евробюрократия заинтересована в дальнейшем финансовом закабалении Украины и в продолжении борьбы против России. "Украина — это западное оружие против России, за которое готовы платить в Европе. При этом от [президента Украины Владимира] Зеленского за покрытие его долгов будут требовать дополнительного послушания. Каждое такое маленькое смягчение будет оплачено увеличением зависимости от Запада. Кто-то себе на Западе возьмет железную дорогу, кто-то - землю, кто-то - общественные здания, часть промышленности и так далее", — сказал политолог. Дефолт политически невыгоден Киев не будет объявлять дефолт или говорить о своих проблемах напрямую, потому что в нынешней политической обстановке это попросту невыгодно, сказал "Газете.Ru" бывший народный депутат Украины, первый секретарь Луганского обкома КПУ Спиридон Килинкаров. "Я не вижу абсолютно никакого смысла в текущем политическом моменте признавать дефолт Украины. Это политически было бы неправильно, так как придется фактически признать несостоятельность как Украины, так и европейских стран, которые являются главными ястребами продолжения конфликта с Россией. Получается же, что именно европейцы не могут обеспечить финансовую стабильность Украины", — пояснил бывший нардеп. Он добавил, что дефолт на Украине наступил "уже давным-давно" и сейчас Киев не способен не только обслуживать внешние долги, но и обеспечивать бюджет на внутреннее потребление. "Порядка половины финансовых ресурсов, которые используются Украиной, — это поступления извне. Соответственно, придумают какую-то схему, будут вести долгие диалоги о реструктуризации долгов. Эта песня продолжается в течение длительного времени", — заключил Килинкаров. Главный камень преткновения Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков заявил "Газете.Ru", что Западу не привыкать закрывать глаза на финансовые проблемы Украины, так как в стране "введено внешнее управление". Однако он отметил, что именно вопрос о финансировании Киева вызвал наибольшие разногласия между Европой и США. "Между Соединенными Штатами и Европой появились существенные разногласия в отношении финансирования Украины с приходом президента [США] Дональда Трампа. Новая команда в Белом доме хотела бы начать получать отдачу от инвестиционного проекта под названием Украина. Это значит, что если Киев не готов возвращать долги деньгами, то он, по замыслу Трампа и его единомышленников, должен передать американскому капиталу под контроль природные ресурсы, инфраструктурные объекты, экономические объекты и так далее", — сказал депутат. При этом в Европе хотят продолжить финансировать "украинский проект", и из этого исходит сам Зеленский, считает Новиков. "В Киеве надеются, что Европа найдет способ решить проблему с дефолтом, предоставив отсрочку, новые кредиты или любым другим способом. Киев находится во внешнем управлении, а те, кто управляет извне, заинтересованы в пролонгации существования этого режима, значит, в этой ситуации Зеленскому плечо подставят", — заключил Новиков.