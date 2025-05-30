Россия с 4 июня понизит экспортную пошлину на пшеницу

Пошлина на экспорт пшеницы и меслина (смесь пшеницы и ржи) из РФ с 4 июня 2025 года будет понижена до 1 тыс. 23,5 руб. против действующей ставки в размере 1 тыс. 364,5 руб. за тонну. Об этом говорится в материалах Минсельхоза РФ.

Пошлина на ячмень сохранится на нулевом уровне. Пошлина на кукурузу будет понижена до 506,1 руб. с 606 руб. за тонну.

Ставка экспортной пошлины на пшеницу рассчитана исходя из индикативной цены в размере $244,3 за тонну, на ячмень - $204 за тонну, на кукурузу - $220,9 за тонну.

О расчете ставок

В конце июня 2024 года правительство РФ скорректировало расчеты ставок вывозных таможенных пошлин на зерно: базовые экспортные цены увеличены на 1 тыс. руб. за тонну в отношении пшеницы, меслина, ячменя и кукурузы. Таким образом, базовые экспортные цены на пшеницу и меслин повышены с 17 тыс. руб. до 18 тыс. руб., на ячмень и кукурузу - с 15 875 руб. до 16 875 руб.

Плавающие пошлины на экспорт зерновых введены правительством РФ в 2021 году. Пошлина составляет 70% от разницы между базовой ценой и индикативной. Она рассчитывается еженедельно на базе индикаторов, основанных на ценах экспортных контрактов, которые регистрируются на Московской бирже.