В Раде назвали потери Украины из-за теневых схем

Украина ежегодно теряет 800-900 млрд гривен ($19-21 млрд) из-за теневых схем, заявил депутат Верховной рады Даниил Гетманцев.

Его цитирует украинская версия издания Forbes.

«Теневой сектор украинской экономики оценивается в 800-900 миллиардов гривен ($19-21 млрд) в год. На Украине 30-50% экономики находится в «тени», а в некоторых отраслях этот показатель превышает 60%, что является основным препятствием для развития экономики», - заявил депутат.

По словам Гетманцева, в странах Европы уровень теневой экономики составляет 5-7%, а новая оценка масштабов тени рассчитана с учетом роста ВВП.

Гетманцев подчеркнул, что одним из источников для покрытия потребности в дополнительном финансировании армии, составляющей около 400 млрд гривен ($9,6 млрд), может стать вывод экономики «из тени». Он также отметил, что в текущем году за счет этого фискальные органы могут обеспечить поступление в государственный бюджет $4 млрд, и такая задача поставлена перед налоговой службой.

Ранее депутат Верховной рады Ольга Василевская-Смаглюк заявляла, что Украина из-за теневых схем и черных рынков теряет ежемесячно как минимум 100 млрд гривен (около $2,4 млрд).