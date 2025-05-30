Глава ВТБ предложил «пари на 10 щелчков» о решении ЦБ по ставке

Глава ВТБ Андрей Костин предложил пари после прогноза первого зампреда правления банка Дмитрия Пьянова о сохранении ключевой ставки.

Об этом сообщает РБК.

Костин выразил уверенность, что ставка Центробанка (ЦБ) будет снижена. Он добавил, что заметны признаки плавного охлаждения экономики, а также замедления инфляции.

«"Сакральное знание" с точным движением ключевой ставки доступно только "магистрам игры" из ЦБ», — сказал он.

Глава ВТБ добавил, что это «пари на 10 щелчков».

Ранее Пьянов заявил, что снижать ключевую ставку на предстоящем 6 июня заседании Банка России слишком рискованно. По его словам, с учетом потенциально проинфляционных факторов у регулятора есть три варианта дальнейших действий: ослабить сигнал по поводу ставки, рассмотреть варианты снижения ставки, а также снизить ставку, что является риском признания ДКП непоследовательной.