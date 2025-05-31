В России с 1 июня начнут блокировать подозрительные переводы

Росфинмониторинг с 1 июня 2025 года получит право приостанавливать денежные переводы россиян. Об этом сообщили на сайте финансовой разведки РФ.

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«Появление новых способов и инструментов идентификации клиентов без личного присутствия, в частности введение эксперимента по видеоидентификации, должно осуществляться с учетом оценки рисков и организации в банках работы по недопущению использования информационных технологий в противоправных целях», — говорится в сообщении.

Мера позволит специалистам останавливать подозрительные переводы, связанные с мошенничеством, отмыванием средств или финансированием экстремистской деятельности. Помимо этого, инициатива позволит пресекать незаконную деятельность дропперов.

До этого президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому в России с 30 мая начал действовать новый лимит на денежные переводы без открытия банковского счета — не более 100 тысяч рублей. Изменения касаются только операций с упрощенной идентификацией, в том числе через электронные кошельки.