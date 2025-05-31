Средняя цена газа в Европе весной выросла почти на треть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до около $429 за 1 тыс. куб. м, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE о фьючерсах и подсчеты ТАСС. Росту стоимости способствовал возросший отбор в отопительный сезон, а также необходимость раннего начала заполнения хранилищ к следующей зиме.

Цена газа на европейских хабах перешла к росту еще осенью прошлого года и в I квартале текущего составила $509 за 1 тыс. куб. м. За период марта - мая котировки увеличились на 31% к прошлой весне - до $429.

В мае средняя цена газа незначительно выросла (на 0,8%) по сравнению с апрелем, до около $412, и оказалась на 15% выше, чем в мае 2024 года. Если 30 апреля фьючерсы на газ торговались около $375 за 1 тыс. куб. м, то 30 мая торги закрылись на уровне $396 - на 6% выше по сравнению с концом прошлого месяца.

В сентябре 2024 года средняя цена газа в Европе составляла порядка $416 за 1 тыс. куб. м (на 0,3% ниже в годовом выражении), в октябре - $456 (-11%), в ноябре - $491 (-4%), в декабре - $489 (+20%), в январе 2025 года - $517 (+53%), в феврале - $542 (+88%), в марте - $467 (+55%), а в апреле - $409 (+28%), в мае - $412 (+15%).

Причины роста цены газа

Цена газа оказывается выше прошлогодней из-за повышенного спроса Европы на топливо. Предстоящим летом странам региона понадобится больше газа для заполнения хранилищ и в условиях ограниченного ввода новых мощностей на рынке предстоит конкурировать за СПГ с Азией, чей спрос на топливо растет. Форум стран - экспортеров газа (ФСЭГ) ожидает, что Европа столкнется со значительными трудностями при заполнении своих подземных хранилищ газом на 90% к зиме, и прогнозирует, что летние биржевые цены на газ окажутся выше, чем были зимой, что подрывает экономическую целесообразность закачки газа в ПХГ. Импорт СПГ Европой на этом фоне третий месяц подряд обновляет исторический рекорд.

Кроме того, темпы закачки газа в подземные хранилища (ПХГ) Европы в мае хоть и выросли по сравнению с прошлым годом, но оказались недостаточными для выполнения целей ЕС по заполнению на 90% к следующей зиме. При сохранении текущих темпов закачки газа ЕС может заполнить свои хранилища до необходимой отметки лишь к концу осени вместо 1 ноября.

Ранее подсчеты ТАСС показали, что чистая закачка газа Европой в предстоящий сезон заполнения ПХГ должна составить не менее 61 млрд куб. м, чтобы выполнить норму наполненности в 90%. Это почти на 50% выше чистой закачки годом ранее и является одним из максимальных показателей в истории. Европейская сеть операторов газотранспортных систем (ENTSOG) сообщила, что для заполнения хранилищ на требуемые Еврокомиссией 90% европейским странам предстоит закачать в ПХГ примерно 57 млрд куб. м газа. ФСЭГ оценил этот показатель в 60 млрд куб. м.

Также давление на цены продолжают оказывать переговорный процесс России и США по урегулированию конфликта на Украине и продолжающиеся тарифные войны в мире.