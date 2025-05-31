Экономист: Бензин летом подорожает вдвое быстрее, чем в среднем за месяц

Летом бензин на российских автозаправках будет дорожать почти вдвое быстрее, чем в среднем за месяц. Такой прогноз озвучила кандидат экономических наук, преподаватель Института международных экономических связей Софья Благова.

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По ее словам, в 2024 году цены в летние месяцы выросли на 1,5 процента по сравнению с маем — почти вдвое выше среднемесячного темпа. Аналогичную динамику эксперт ожидает и в 2025 году.

— Основным ключевым фактором повышения цен на бензин в летний период является сезонный рост спроса, именно в период отпусков многие семьи активно путешествуют на автомобилях, используя бензин для передвижения на дальние расстояния. Кроме того, в летние месяцы повышается количество дорожных поездок в выходные и праздничные дни, — отметила Благова.

Она добавила, что дальнейший рост стоимости топлива будет обусловлен уже другими факторами: внешнеполитической ситуацией, а также увеличением внутренних налогов и акцизов. В частности, в 2026 году акцизы на бензин вырастут на четыре процента по сравнению с 2025-м, что, по ее мнению, неизбежно скажется на ценах.

Согласно данным Росстата, в мае средняя цена бензина АИ-92 составила 56,97 рубля, АИ-95 — 61,29 рубля, что немного выше апрельских значений. Однако по регионам цены значительно разнятся: в Москве АИ-92 стоил от 55,79 до 58,21 рубля, АИ-95 — от 61,89 до 66,79 рубля; в Санкт-Петербурге — от 53,85 до 58,03 и от 58,00 до 64,16 рубля соответственно. Статистика показывает, что в среднем цены не опережают инфляцию, но летом практически догоняют ее темпы, передает «Газета.ру».

Эксперты ранее предположили, что цены на бензин в 2025 году будут расти быстрее инфляции.